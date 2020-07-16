Москва, , 08:42 — REGNUM «Восточный экспресс банк» требует с фирм автобусного холдинга Volgabus, а также «Национального оператора общественного транспорта» из Владимира солидарно более 2,7 млрд рублей задолженности. Рассматривать иск арбитраж Москвы начнёт 7 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от банка к владимирскому ООО «Национальный оператор общественного транспорта» (банк-истец имеет в нём небольшую долю), волгоградским компаниям «Бакулин Бас Групп Рус», «Волжские автобусы», «Волгабас Робо лаб», «Волгобас», «Грандслэм» и «КВВК» поступило 7 июля 2020 года. 10 июля иск был принят к производству судьей Дьяконовой. Заявитель не только пытается взыскать солидарно с компаний 2 747 671 485 рублей 47 копеек долга, но и добивается обращения взыскания на залог.

Одновременно с подачей иска банк потребовал наложить арест на имущество и имущественные права, принадлежащие ответчикам. Суд отклонил ходатайство, указав, что не предоставлены «доказательства нахождения заявленного имущества в собственности ответчика», а «заявленные меры не соответствуют предмету иска».

Ряд компаний-ответчиков входят в состав холдинга «Бакулин Моторс Групп» (бренд «Volgabus»). Группа производит автобусы разного класса и назначения, входит в российский ТОП-3 в своей отрасли. Холдинг аффилирован с бывшим депутатом Волжской городской думы Алексеем Бакулиным, чьи данные совпадают с данными сына депутата Волгоградской областной думы одного из созывов Анатолия Бакулина. Последний также был советником губернатора и советником министра транспорта России в 90-х годах.

Напомним, в июне 2020 года тот же банк взыскал с автобусной группы более 177 млн рублей задолженности по кредиту, а также вердиктом арбитража было наложено взыскание на 340 единиц оборудования и техники.