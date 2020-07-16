Чита, , 08:42 — REGNUM В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу власти Забайкальского края продлили срок аренды земельных участков с 8 июня 2020 года до 1 марта 2021 года. Как сообщает сегодня, 16 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, по 30 земельным участкам, находящимся в краевой собственности, уже увеличены сроки действия договоров аренды.

«Эта мера поддержки распространяется на арендаторов, работающих в любых сферах деятельности, — владельцев кафе, торговых центров, автозаправочных станций, производственных зданий, складов — ограничений по видам деятельности нет», — пояснил руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Сергей Быстров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель и первые недели мая 2020 года в России были объявлены нерабочими, регионы ушли на самоизоляцию. За это время правительство приняло и реализует несколько пакетов мер поддержки граждан, экономики и бизнеса.

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