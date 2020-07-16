Владивосток, , 08:42 — REGNUM Во Владивостоке полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и глава региона Олег Кожемяко 16 июля побывали в строящемся, в рамках создания в четырёх городах страны культурных кластеров, культурно-образовательном центре на острове Русский, который планируют сдать в августе 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Центр планируют выстроить из девяти корпусов, в которых будут преподавать хореографию, музыку, а также откроют общеобразовательную школу и интернаты на 600 мест, общежитие.

В этом году сдадут восемь строений под отделку и оборудование внутренних инженерных коммуникаций.

«Объект важный, здесь будут учить детей. Надеюсь, в сентябре будем проводить традиционный Восточный экономический форум. Если не построите в срок, отчитываться уже нужно будет перед президентом», — сказал Трутнев.

Полпред остался доволен всеми стройками, которые он посетил в течении дня во Владивостоке, отметив, что больших замечаний по срокам и качеству строительства нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Юрий Трутнев, после посещения Хабаровска и Камчатки, прибыл в Приморье с ревизией строящихся социальных объектов.