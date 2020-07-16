Москва, , 08:35 — REGNUM Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) опубликовала данные о выплатах страхового возмещения по итогам второго квартала. В апреле-июне выплачено 387,1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в департаменте общественных связей АСВ.

Во втором квартале страхование возмещение получили 2,7 тыс. вкладчиков, в том числе 91 малое предприятие, размер выплат составил соответственно 387,1 млн и 25,7 млн рублей.

Всего с начала года страховая ответственность возникла перед 25,7 тыс. вкладчиками на общую сумму 11,6 млрд рублей. По данным на 1 июля, возмещение получили 18,6 тыс. вкладчиков на 11,4 млрд рублей (98% от общего размера страховой ответственности).

Отметим, что 13 июля АСВ расширило список банков, вкладчики которых могут получить страховое возмещение в электронной форме через цифровые каналы банка-агента.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля Госдума приняла во втором чтении и в третьем пакет законов о финансовых платформах.

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