Иркутск, , 08:33 — REGNUM Из Иркутска в самое сердце Байкала (остров Ольхон) можно будет попасть за 50 минут. Как сказано на официальной станице авиакомпании «Сибирская Лёгкая Авиация» в ВК, с завтрашнего дня возобновляется один из самых востребованных и ожидаемых рейсов.

На Ольхон летает самолёт «L–410» Алексей Абрамов, КВС авиакомпании «СиЛА»

«Из Иркутска в Хужир можно улететь в пятницу и воскресенье в 13:00 местного времени, вернуться обратно в 14:45 также в пятницу или воскресенье. Время в полете займет всего 50 минут. Рейсы выполняются на 19-местном самолёте «L-410». Стоимость билетов от 4000 рублей», — отмечают в авиакомпании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. На 16 июля общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 11 074 человека, причём 193 добавились только за последние сутки.

Растёт и количество смертельных случаев. https://regnum.ru/news/accidents/3011403.html