Москва, , 08:24 — REGNUM Цены на свинину в России заметно выросли за неделю с 7 по 13 июля — на 0,5%, сообщили 16 июля в Федеральной службе государственной статистики (Росстате).

Хаим Сутин. Свиньи. 1940

«Подорожание на 1,5% и более отмечено в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе в Калининградской и Нижегородской областях — на 3%», — говорится в сообщении.

Исключение составил Ямало-Ненецкий АО, в котором свинина за неделю подешевела на 2,1%. Отмечается, что при расчёте ценового показателя в федеральной службе не принималось в учёт изменение стоимости на бескостное мясо.

Одновременно специалисты зафиксировали снижение цен на картофель на 0,8%, на баранину (кроме бескостного мяса) и пшено на 0,3%, сухие молочные смеси для детского питания — на 0,2%.

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