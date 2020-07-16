Челябинск, , 08:23 — REGNUM В Челябинской области может быть создан рабочий чат для бизнесмнов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

По мнению представителей власти, этот чат даст возможность вести с гражданами диалог в онлайн-режиме и решать остро стоящие перед ними проблемы. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил бизнес-омбудсмену региона Александру Гончарову.

Глава области добавил, что если бы такое взаимодействие было налажено, то «в постоянном режиме решали бы те или иные проблемы, которые возникают у предпринимателей».

Отметим, после основного этапа коронавирусного безопасного режима Южный Урал постепенно возвращается к прежней жизни. Свою работу возобновляют и бизнесмены.