Чебоксары, , 08:21 — REGNUM В Арбитражный суд Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» поступило заявление от энергетиков о привлечении к субсидиарной ответственности, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

АО «Чувашская энергосбытовая компания» обратилось в суд с ходатайством 7 июля, заявление зарегистрировано в суде 14 июля. Согласно представленной информации, речь идёт о привлечении конкурсного управляющего общества к субсидиарной ответственности и взыскании убытков, которые энергетики оценили в 81 161 383,55 рублей. По мнению заявителя, данный размер задолженности сложился «по текущим платежам за январь-май 2020 года».

Дело пока не принято в производство.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Коммунальные технологии» признано банкротом в октябре 2019 года. Компания была зарегистрирована 6 ноября 2003 года, основную деятельность вела с 2006 года, обеспечивая коммунальными услугами дома в Чебоксарах, Новочебоксарске, Цивильске, Марпосаде.

Читайте ранее в этом сюжете: По делу чувашских «Коммунальных технологий» на торги выставлено 17 лотов