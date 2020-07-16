Пекин, , 07:56 — REGNUM Индекс производства услуг в Китае вырос на 2,3% в годовом исчислении за июнь, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, данное повышение связано с восстановлением экономической активности Китая в июне после эпидемии нового коронавируса. Данный показатель на 1,3 процентных пункта оказался быстрее, чем в мае, если верить данным бюро.

За первую половину 2020 года Индекс производства услуг в Китае просел на 6,1% относительно аналогичного периода годом ранее, что на 5,6 процентных пунктов медленнее падение за первый квартал.