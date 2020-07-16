Пекин, , 07:51 — REGNUM Инвестиции Китая в недвижимость выросли на 1,9% в годовом исчислении за первую половину 2020 года против 7,7% сокращения в период с января по март, сообщили 16 июля в Национальном бюро статистики КНР.

Общий объем инвестиций в собственность за указанный период составил 6,28 трлн юаней (около $898 млрд), сообщили в бюро. Инвестиции в жилые здания составили 4,64 трлн юаней, что на 2,6% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

Продажи коммерческого жилья по площади пола в Китае составили 694,04 млн кв. метров за первое полугодие, что на 8,4% ниже в годовом исчислении. В плане стоимости продажи коммерческого жилья упали на 5,4% в годовом исчислении, до 6,69 трлн юаней в первой половине года.