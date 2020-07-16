Пекин, , 07:47 — REGNUM Инвестиции в основной капитал в Китае просели на 3,1% в годовом исчислении за первую половину 2020 года против 6,3% сокращения за первые пять месяцев года, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, инвестиции в основной капитал в Китае достигли 28,16 трлн юаней (около $4 трлн) за первую половину года.

В частности, инвестиции в добывающую промышленность выросли на 3,8% против аналогичного периода годом ранее, в то время как инвестиции в обрабатывающую промышленность и сферу услуг просели на 8,3% и 1% соответственно.

Инвестиции в сферу высоких технологий выросли на 6,3% в годовом исчислении за первую половину года против 12,1% сокращения за первый квартал. Частные инвестиции выросли на 7,3% за указанный период против 18,8% сокращения в первом квартале.

Инвестиции в основной капитал включают в себя вложения в инфраструктуру, собственность, оборудование и прочие физические активы.