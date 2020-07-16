Чита, , 07:42 — REGNUM Несмотря на то, что в Забайкалье продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей коронавируса, власти региона посчитали безопасным разрешить работу шести санаторно-курортных организаций: санатория «Дарасун», комплексного центра социального обслуживания населения «Орловский», санаторно-курортной организации Общероссийского профессионального союза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, а также реабилитационных центров «Спасатель», «Топаз» и «Шиванда».

Санаторий «Дарасун» Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края

Как сообщает сегодня, 16 июля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя правительства региона Александра Бардалеева, лето ещё не закончилось и санатории успеют поработать.

«Впереди много работы, и ещё немало предприятий, которые ждут возобновления деятельности. Мы работаем оперативно и просим от бизнеса соблюдать все требования безопасности», — отметил чиновник. Открытие санаторно-курортных организаций возможно только при наличии лицензии на медицинскую деятельность. При этом работать учреждения могут только при соблюдении установленных санитарно-эпидемиологических правил.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. Ранее сообщалось, что в рамках второго этапа снятия карантинных ограничений готовятся к открытию парки и аттракционы.

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