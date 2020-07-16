Кызыл, , 07:42 — REGNUM Лишённому лицензии 14 июля 2020 года АО «Народный банк Тувы» ещё два года назад потребовалась докапитализация, чтобы устранить риски аннулирования лицензии. В качестве актива один из акционеров внёс земельный участок, цена которого в результате оказалась завышена почти в десять раз. ИА REGNUM выяснило некоторые детали сделки.

ЦБ РФ неоднократно привлекал банк из Кызыла к ответственности. В частности, в 2019 году для оценки активов «НБТ» регулятор оценил имущество, учитываемое на балансе банка. Тогда было выявлено, что земельный участок, который в сентябре 2018 года в рамках докапитализации АО был передан одним из его акционеров — ООО «Деткимче» в качестве безвозмездного вклада, не использовался и не сдавался в аренду. Надел в «НБТ» оценили в 434,363 млн рублей. Докапитализация банка была «вызвана необходимостью увеличения размера собственных средств», так как, если банк с базовой лицензией «в течение четырёх месяцев подряд допустит снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера», то он «в течение шести месяцев с даты истечения указанного периода должен в установленном Банком России порядке изменить свой статус на статус небанковской кредитной организации или получить статус микрофинансовой компании с одновременным прекращением статуса кредитной организации и аннулированием лицензии на осуществление банковских операций».

Проверка ЦБ РФ показала, что оценщик завысил стоимость размера собственных средств «НБТ» и земли. В частности, регулятор выяснил, что произошло «завышение балансовой стоимости данного объекта оценки в 9,31 раза» и реальная стоимость участка всего 46,675 млн рублей.

Банк в итоге обязали отразить в документации реальную стоимость актива, а не завышенную, он попытался в сентябре 2019 года оспорить это предписание ЦБ РФ, но неудачно. Арбитраж отклонил иск. Через десять месяцев после этих событий «Народный банк Тувы» лишился лицензии.

Напомним, АО «Народный банк Тувы», созданное в декабре 1990 года, на момент лишения лицензии было на 416-м месте по размеру активов в банковской системе РФ. С 28 июля 2020 года госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» начнёт выплаты страхового возмещения клиентам банка — в пределах 1,4 млн рублей.

На май 2020 года «НБТ» на 70,16% голосующих акций принадлежал министерству земельных и имущественных отношений Тувы, на 9,96% АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Тыва», подконтрольному минзеимущества региона. Среди акционеров отметились также ООО «Суугу» (7,88%) и ООО «Деткимче» — 10,2%.