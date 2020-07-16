Хабаровск, , 07:36 — REGNUM В Хабаровском крае продолжается строительство нескольких медицинских объектов, сдать которые планируют в ближайшие два года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого строительства.

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Строительство ведётся на средства федерального и краевого бюджетов по линии различных программ, а также национального проекта «Здравоохранение».

В краевой столице строят детскую поликлинику в Прибрежном микрорайоне на 400 посещений в смену. Срок сдачи — ноябрь 2021 года.

Продолжается строительство палатного корпуса противотуберкулезного диспансера. Шестиэтажное кирпичное здание рассчитано на 140 коек. Объект сдадут в начале 2021 года.

В Хабаровске также ведётся строительство нового инфекционного корпуса детской больницы имени Пиотровича. Ввод в эксплуатацию планируется осенью 2022 года.

В Николаевске-на-Амуре идёт строительство лечебного корпуса центральной районной больницы на 60 коек. Уже заканчивается возведение каркаса здания и внутренних кирпичных перегородок, монтаж оконных блоков. Объект планируется ввести в конце 2021 года.

В этом году построят два ФАПа в посёлке Средний Ургал и селе Тумнин, а также амбулатории в селах Виноградовка и Нелькан. Параллельно ведётся проектирование 15 ФАПов и 7 амбулаторий.

Как сообщало ИА REGNUM, система медицинской помощи в России должна быть более гибкой и устойчивой для реагирования на возникающие угрозы. Об этом 13 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент Владимир Путин.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сказал, что чиновники в регионе плохо работают.

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