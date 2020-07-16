Тегеран, , 08:20 — REGNUM 15 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в режиме видеосвязи со своим малазийским коллегой Дато Шри Хишаммуддином Хусейном подчеркнул необходимость использования преимуществ бартерной торговли и договорился о подписании преференциального тарифного контракта и проведении совместной экономической комиссии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Обе стороны обсудили двусторонние, региональные, международные и исламские проблемы. Кроме того, Зариф пригласил Хишаммуддина сыграть свою роль в урегулировании йеменского кризиса посредством политического процесса, приветствуя любую инициативу Малайзии, направленную на установление мира и прекращение кризиса в Йемене.

«Мы будем активно содействовать поддержанию мира в Йемене», — отметил Зариф. Он также высоко оценил принципиальную позицию Малайзии в поддержке угнетенных палестинцев. Между тем Хишаммуддин сослался на неизменную позицию Малайзии в отношении Палестины и поддержания палестинского народа.