Пекин, , 07:04 — REGNUM Располагаемый доход на душу населения в Китае достиг 15 666 юаней (около $2241) за первую половину текущего года, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

После вычета ценовых факторов, располагаемый доход на душу населения в Китае упал на 1,3% в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

В частности, доход в городах страны достиг 21 655 юаней, что на 1,5% выше в номинальном исчислении и на 2% ниже в реальном. В сельских районах страды доход составил 8069 юаней, что на 3,7% больше в номинальном исчислении и на 1% ниже в реальном.

Номинальные потребительские расходу на душу населения в Китае упали на 5,9% в годовом исчислении до 9718 юаней за первую половину года. После учета ценовых факторов, расходы упали на 9,3% в годовом исчислении. Виной тому — эпидемия нового коронавируса.