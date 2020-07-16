Пекин, , 06:58 — REGNUM Рынок жилья в Китае продолжил сохранять относительную стабильность в июне текущего года с умеренным ростом цен на жилье в месячном исчислении за июнь в 70 городах страны, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Новые цены на жилье в четырёх города первого уровня — Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне выросли на 0,6% в июне относительно мая, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

На месячной основе, новые цены на жилье выросли на 0,9% в 31 городе второго уровня и на 0,8% в 35 городах третьего уровня. Цены на вторичное жилье в городах первого уровня выросли на 1% за июнь в месячном исчислении, что на 0,1 процентный пункт ниже, чем месяцем ранее.

Цены на вторичное жилье в городах второго и третьего уровня выросли на 0,5% за прошедший месяц, сообщили в бюро. По словам главного статистика бюро Кун Пэна, спрос на жилье был подстегнут в июне на фоне восстановления бизнеса и рыночной активности после эпидемии нового коронавируса.