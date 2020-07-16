Канберра, , 06:32 — REGNUM Показатель безработицы в Австралии в июне 2020 года достиг рекордных показателей за прошедшие 22 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет австралийского статистического бюро.

Сообщается, что показатель безработицы достиг 7,4% в июне 2020 года, в то время как в мае этот же показатель составлял 7,1%. Такого значения этот показатель достиг впервые с ноября 1998 года.

Специалисты это связывают с пандемией коронавируса нового типа и введением карантинных ограничений в стране, из-за которых ряд предприятий прекратили свою работу. При этом часть людей, потерявших стабильный заработок из-за карантина, смогли все же найти себе временную работу.