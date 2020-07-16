Пекин, , 06:07 — REGNUM Трибунал для рассмотрения дел, связанных с трансграничной торговлей, был создан в хабе электронной коммерции в столице провинции Чжэцзян на востоке Китая городе Ханчжоу, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Трибунал при Интернет-суде Ханчжоу рассмотрел свое первое дело онлайн, которое касалось спора между клиентом из Сингапура и платформой интернет-коммерции.

Вновь созданный трибунал будет использовать все имеющиеся преимущества и влияние интернет-правосудия для равной защиты законных интересов и прав всех рыночных игроков разных странах и регионах мира, сообщил президента Интернет-суда Ханчжоу Ду Цянь.

Напомним, что в марте 2015 года власти Китая одобрили создание первой в стране трансграничной пилотной всесторонней зоны электронной коммерции в городе Ханчжоу, который является домом для штаб-квартир множества гигантов электронной коммерции вроде Alibaba.