Пекин, , 06:00 — REGNUM Внутренний домашний продукт Китая вырос на 3,2% в годовом исчислении за второй квартал 2020 года, сообщили 15 июля в Национальном бюро статистики КНР.

За первую половину году ВВП страны достиг 45,66 трлн юаней (около $6,53 трлн) в связи со вспышкой нового коронавируса, что на 1,6% ниже в годовом исчислении. В частности, добывающая промышленность выросла на 0,9% в годовом исчислении, в то время как сектор услуг и обрабатывающая промышленность упали на 1,6% и 1,9% соответственно.

По свежим данным, рынок труда в Китае несколько улучшил показатели в июне, в связи с чем исследованный уровень безработицы в городских районах достиг 5,7%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем месяцем ранее.