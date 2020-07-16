16 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 05:48 — REGNUM С октября 2019 года ФГУП «Почта России» прекратило своё существование. Ему на смену пришло новое юрлицо — АО «Почта России». Не успела госкомпания стать акционерным обществом и вот он первый скандал: Сергей Емельченков — топ-менеджер, контролировавший весьма значимый сегмент информационных технологий и развитие цифровых сервисов, попал под следствие. ИА REGNUM попыталось проанализировать it-империю, оказавшуюся в руках бывшего ФГУП.

Денежные потери Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уголовное дело

15 июля 2020 года под домашний арест был отправлен заместитель генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергей Емельченков.

Преамбулу дела широкой общественности поведал Следственный комитет РФ. Уточнялось, что Емельченкову вменяется превышение должностных полномочий. Следствие считает, что с февраля по октябрь 2018 года подозреваемый, превысив свои полномочия и не проконсультировавшись о крупных сделках с курировавшим тогда еще ФГУП министерством, подписал допсоглашение к госконтракту. По нему фирме-исполнителю были в десять раз занижены штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств. В итоге подрядчикам было необоснованно выплачено свыше 67 млн рублей.

Расследование на сегодня продолжается, устанавливаются другие детали дела.

Биография фигуранта и связи

Сергей Емельченков родом из Смоленска. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «прикладная математика». В разные годы он работал в консалтинговых компаниях. В 2005—2007 годы был руководителем по it в АО «Суал-Холдинг» — одном из крупнейших производителей алюминия в России, который в 2007 году вошёл в объединенную компанию РУСАЛ. Председателем совета директоров группы «Суал» был Виктор Вексельберг. В компаниях последнего Емельченков работал и в 2007—2008 годы, занимая пост замдиректора по ит в ЗАО «РЕНОВА-финанс».

Помимо этого, Емельченков в 2008—2011 годы являлся вице-президентом, руководителем дивизиона «ритейл» ЗАО «КЭС».

В ЗАО Емельченков также курировал направление информационных технологий. А уже в 2011-м его назначили директором по энергосбытовой деятельности ЗАО «КЭС» — гендиректором ЗАО «КЭС-Энергосбыт». Пост он занимал вплоть до ноября 2013 года.

Свою карьеру в ФГУП «Почта России» Емельченков начал в 2013 году. На сегодня, помимо должности замгендиректора, он является членом совета директоров АО «Оператор информационной системы».

На сайте «Почты России» уточняется, что он «не имеет акций или долей в дочерних и зависимых компаниях АО «Почта России».

Вышеуказанное АО «Оператор информационной системы» было учреждено в мае 2018 года для деятельности в области связи на базе проводных технологий. Учредителями выступили ФГУП «Почта России» и АО «Интер РАО Капитал». Последнее является владельцем 28,88% акций «Интер РАО ЕЭС».

Уставный капитал АО «Оператор информационной системы» — 200 тыс. рублей, директор — Андрей Мордвинов.

«Почта России»: было ФГУП, а стало АО

1 октября 2019 года ФГУП «Почта России» как юрлицо было ликвидировано через реорганизацию и появилось одноимённое АО, где 100% доли осталось за Российской Федерацией. Гендиректором с февраля 2020 года является Максим Акимов, который 2018−2020 годы был зампредседателя правительства РФ, а также главой совета директоров ОАО «РЖД».

АО «Почта России», по данным с сайта компании, имеет 100% доли в немецкой компании RusPost GmbH, 100% доли в ООО «Почтовые финансы», 49,99% доли в ПАО «Почта Банк», более 50% в АО «Оператор информационной системы», 49,99% доли в АО «Национальные логистические технологии», которое работает в сфере аренды и управления недвижимомстю, а также 100% доли в RP Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. Последнее это транспортное агентство по международным наземным и авиаперевозкам импортируемых и экспортируемых грузов, выставочных товаров, товаров для личного пользования и транзитных грузов. Оно базируется в Китае.

«Почта России» входит в состав соучредителей АНО «Цифровая экономика». Среди его создателей отметились также «Роснано», «Мегафон», «РЖД», ряд российских банков, госкорпорация «Ростех» и правительство РФ.

«Организация создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе путём поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти», — уточняется на сайте АНО.

В его наблюдательный совет входят первый замглавы правительства Андрей Белоусов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, а также представители почти всех крупных игроков рынка интернет-технологий и связи.

Ещё одно направление деятельности «Почты России» в it-сфере — это ГИС ЖКХ, система, в которую из федерального бюджета в своё время вложили миллионы рублей. Она представляет собой единую федеральную централизованную систему данных о жилищно-коммунальном хозяйстве почти всех регионов России. Новоиспечённое АО является её оператором. Заказчиком выступало Минкомсвязь РФ.

Разработчиком ГИС ЖКХ была компания «Ланит», которая в составе консорциума также являлась исполнителем по договору на выполнение работ и оказание услуг по развитию и сопровождению единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС) ФГУП «Почта России».