Хабаровск, , 03:53 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края 18 августа 2020 года приступит к рассмотрению многомиллионного иска АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Ответчиком по делу на сумму свыше 0,5 млрд рублей выступает сталелитейное ООО «Торэкс-Хабаровск», где 25% принадлежит супруге арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала — Ларисе Стародубовой, передаёт ИА REGNUM.

Иск от госбанка поступил в арбитраж 13 июля 2020 года. Его сумма — 500 513 666,77 рубля. 15 июля дело принял к производству судья Новиков. Третьим лицом в споре выступает ООО «Скрап Фар Ист» — компания, управляющая активами Фургала и его супруги.

Также 15 июля в арбитраж поступили финансовые претензии и от АО «Уральский завод прокатных валков», которое требует с ООО 3 666 289,54 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля 2020 года губернатор Сергей Фургал был задержан по уголовному делу. Его подозревают в особо тяжком преступлении — убийстве и покушении на убийство. Решением суда Фургал проведёт в СИЗО два месяца. Адвокаты пытаются обжаловать данную меру пресечения. В Хабаровске прошли акции протеста.

Одновременно с расследованием уголовных дел, в бизнес-империи губернаторской семьи возникли сложности. В частности, АО «МСП Банк» потребовало банкротства ООО «Скрап Фар Ист» (заседание назначено на 11 августа) и ООО «Торэкс», которое работает в сфере обработки отходов и лома чёрных металлов. По последнему заседание назначено на 3 августа. Для ООО «Торэкс» арбитражного управляющего предлагают выбрать из числа членов союза арбитражных управляющих «Возрождение» (Москва).

В обоих банкротных спорах фигурирует одна и та же сумма, которую этот же банк пытается взыскать с компании «Торэкс-Хабаровск».

Губернатор Фургал: от шторма в бизнес-империи до камеры в СИЗО