Петропавловск-Камчатский, , 03:15 — REGNUM «Народный» план развития Камчатки должен быть разработан в течение месяца. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, отметил, что на врио главы региона Владимира Солодова, его команду и действия возложены большие надежды по улучшению жизни на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Трутнев подчеркнул, что за последние годы в Камчатку по линии Минвостокразвития было инвестировано более 16 млрд рублей, но существенных изменений по улучшению жизни жителей региона не заметно.

«Поэтому мы сейчас на вас возлагаем большие надежды, жители Камчатки возлагают на вас большие надежды. Камчатцы действительно должны увидеть, что Камчатка развивается, что жизнь изменяется к лучшему», — подчеркнул Трутнев.

На Камчатке начал работу Центр развития региона, в который стекаются и обрабатываются предложения, инициативы от жителей края. Все они будут проработаны, объединены и через месяц власти представят «народный» план развития Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев будет контролировать процесс подготовки национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока.