Белгород, , 03:07 — REGNUM Арбитраж Белгородской области 20 июля 2020 года начнёт рассматривать первый банкротный иск к АО «Валуйский ликеро-водочный завод», к которому претензии имеют уже два кредитора. Истцы просят ввести в отношении предприятия-должника первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение, передаёт ИА REGNUM.

Первым иск подало белгородское ООО «Технологии и услуги» в середине июня 2020 года. Перед ним долг составляет 324 тыс. рублей. Кредитор предлагает назначить временного управляющего из числа членов союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (Санкт-Петербург).

В конце июня к первому истцу присоединилось московское ООО «Поларис», которое предлагает временным управляющим Н. Вострикову — члена союза арбитражных управляющих «Субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» из Москвы. Претензии истцов рассмотрят в порядке очереди.

15 июля 2020 года суд отказал в наложении обеспечительных мер. Суть ходатайства пока неизвестна.

По данным ЕГРЮЛ, завод учреждён в октябре 1996 года, но ведёт свою историю с 1887 года, являясь одним из старейших предприятий России в своей отрасли. В компании работают почти 280 человек, директор с 2016 года — Сергей Кардапольцев.

По информации с сайта общества, оно производит более 20 наименований алкогольной продукции.