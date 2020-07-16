Рим, , 04:14 — REGNUM Stellantis — так будет назваться новый глобальный автомобильный концерн, который появится в результате слияния французской группы PSA (Peugeot) и итало-американского производителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Об этом 15 июля сообщает пресс-служба PSA.

В заявлении подчёркивается, что название STELLANTIS происходит от латинского глагола «stello» и означает «освещённый звездами».

«Он вдохновлён этим новым и многообещающим сочетанием легендарных автомобильных брендов и сильных корпоративных культур, которые, объединяясь, создают одного из новых лидеров новой эры мобильности», — говорится в тексте релиза.

В результате слияния, которое планируется завершить до окончания первого квартала 2021 года, обе марки (Peugeot и Fiat Chrysler) сохранят свои исторические названия. Логотипы существующих брэндов группы Stellantis также останутся без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года стало известно о том, что итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская группа PSA Peugeot Citroen обсуждают возможность слияния.

Мотивом для слияния является попытка крупных автокомпаний выжить в условиях мирового экономического кризиса. Кроме того, сложности для бизнеса автопроизводителей составляет введение в Европе жёстких экологических норм, которые заставляют автогигантов дополнительно инвестировать в экологически чистые технологии.

Читайте ранее в этом сюжете: Fiat Chrysler и PSA Peugeot Citroen могут объединиться — СМИ