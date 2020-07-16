Нью-Йорк, США, , 00:18 — REGNUM Фондовый рынок США уже второй день растёт на оптимистичных ожиданиях вакцины от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на окончание торговой сессии 15 июля.

К окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 227,51 пункта (0,85%), до 26 870,10. S&P 500 поднялся на 61,92 пункта (0,91%), до 3 226,56. Nasdaq вырос на 61,92 пункта (0,59%), до 10 550,49.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI подросла на 1,81% и оказалась на уровне $41,02 за баррель.

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