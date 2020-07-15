Бишкек, , 20:41 — REGNUM Министр труда и социального развития Киргизии Улугбек Кочкоров в ходе брифинга сегодня, 15 июля, извинился перед родителями детей-инвалидов за несвоевременную выплату пособий за услуги ассистента.

По его словам, эта проблема связана с внедрением новой автоматизированной системы.

Глава ведомства отметил, что по этой причине 128 родителей детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, до сих пор не получили положенные им ассистентские выплаты. И пообещал, что деньги будут перечислены им уже в ближайшие день-два.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Киргизии 6 889 родителей получают ассистентские пособия за уход за своими детьми с ограниченными возможностями здоровья.