Бишкек, , 20:16 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии приобрело 13 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» за $764,9 тысячи (54,4 млн рублей) в рамках проекта Всемирного банка «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий».

Спецмашины, три из которых оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких планируют распределить между регионами республики.

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Отмечается, что закупленные минздравом машины скорой помощи укомплектованы медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи и транспортировки пациентов в тяжелом состоянии.

В комплектацию спецмашин входят: вентилятор для принудительной респираторной поддержки пациентов с нарушениями дыхательных функций, аппараты ручной вентиляции легких типа «мешок-клапан-маска» для взрослых, детей и новорожденных, электрокардиограф, дефибриллятор, монитор электрокардиограммы, пульсоксиметр и другое медоборудование.