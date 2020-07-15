Челябинск, , 20:06 — REGNUM В Челябинской области муниципалитеты вынуждены вводить режимы ЧС. Причинами стали аномальная жара и длительное отсутствие дождей, пишут СМИ.

По данным издания «Губерния», в мае осадков выпало 30−45% от месячной нормы, а за последние 45 дней их в основном не было. При этом температура воздуха достигает +38 градусов по Цельсию, а на почве доходит до +57−68.

Пока режим ЧС действует в восьми муниципалитетах. Ещё шесть намерены его ввести. А власти вынуждены пересматривать планы по урожаю. Как сообщили журналистам в региональном минсельхозе, если раньше планировалось собрать 1,8 млн тонн зерна, то теперь ожидается на 700 тонн меньше.