Челябинск, , 19:55 — REGNUM В Челябинской области бизнесмен погасил долг по уплате налогов в сумме более 73 млн рублей. Это произошло только после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов, сообщает региональное управление СКР.

Долг возник в 2015—2016 годах. Бизнесмен показал в налоговой отчётности данные об искусственно сформированном убытке и тем самым получил возможность не платить часть налогов.

После возбуждения уголовного дела он погасил долг. В связи с этим дело против него было прекращено.