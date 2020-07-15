Москва, , 19:51 — REGNUM Cуммарная задолженность по заработной плате в России в июне снизилась на 221,7 млн рублей, или на 9,2%, и по состоянию на 1 июля составила 2194,2 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что из общей суммы невыплаченной заработной платы 915,6 млн рублей (41,7%) приходится на долги, образовавшиеся в текущем году, ещё 529,5 млн рублей (24,1%) — долги, сохраняющиеся с 2019 года, 749,1 млн рублей (34,2%) — с 2018 года и ранее.

По данным Росстата, на 1 июля задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 45%; добыча полезных ископаемых — 16%; строительство — 12%; транспорт — 8%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 6%.