Москва, , 19:26 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 7 по 13 июля выросли в среднем 0,1% после роста на 0,3% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала июля, по оценке ведомства, достигла 0,4%, с начала текущего года — 3%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на свинину — на 0,5%, мясо кур, соль — на 0,3%, куриные яйца и пшеничную муку — на 0,2%. В то же время цены на баранину и пшено снизились на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию, по оценке Росстата, в среднем остались на уровне предыдущей недели. Так, морковь подорожала на 2,7%, яблоки — на 2,4%. Одновременно с этим огурцы стали дешевле на 5,6%, репчатый лук — на 5,2%, помидоры — на 3,2%, картофель — на 0,8%, белокочанная капуста — на 0,5%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. В частности, пелёнки для новорожденных, хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок, зубные щётки и паста подорожали в среднем на 0,1%. При этом цены на туалетную бумагу снизились на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,4%, дизельное топливо подорожало на 0,2%. На 0,3−0,4% также выросли тарифы на отдельные виды коммунальных услуг.