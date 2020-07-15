Москва, , 19:22 — REGNUM В Москве льготных ипотечных кредитов уже выдано на сумму свыше 40 млрд рублей. Об этом 15 июля заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, рынок жилья в столице активно восстанавливается после спада в период самоизоляции. Во многом этому способствует введение ипотеки по льготной ставке в 6,5%.

«Москвичи активно пользуются этой программой. На сегодня сумма выданных кредитов уже превысила 40 млрд, а количество кредитов составляет около девяти тысяч», — сказал Ефимов.

Причём данные по количеству сделок за последние две недели превышают средние показатели за год, добавил чиновник.

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