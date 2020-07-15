Киев, , 19:02 — REGNUM Фонд государственного имущества Украины на онлайн-аукционе продал отель «Днипро», расположенный в самом центре Киева, за 1,1 млрд грн (порядка 40 млн долларов).

Об этом сегодня, 15 июля, сообщил глава фонда Дмитрий Сенниченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что стартовая цена объекта составляла всего лишь 81 млн грн., что почти в 14 раз меньше итоговой суммы. Теперь, после аукциона, будет совершена проверка победителя, после чего в течение 30 дней будет подписан договор.

Сенниченко заявил, что отель «получит вторую жизнь» и будет функционировать.

«Мы ожидаем от инвестора выполнения инвестиционных обязательств, социальных гарантий, не изменять названия и оставить отель», — заявил чиновник.

Ранее отель принадлежал государственному управлению делами, президент Зеленский в октябре прошлого года подписал указ, которым определил «Днипро» и несколько других объектов для продажи.

Сейчас Зеленский заявил, что вырученные от продажи отеля средства будут направлены в государственный бюджет. Он заявил, что надеется на старт приватизации крупных промышленных предприятий, «которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успешной и процветающей Украины».