Кострома, , 19:01 — REGNUM Администрация Костромской области планирует сэкономить 120 млн рублей за 2 года, благодаря рефинансированию коммерческих кредитов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Сергея Ситникова.

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Сейчас процентная ставка взятых областью банковских кредитов составляет от 7% до 7,5% годовых. В июле 2020 года область планирует объявить аукцион на привлечение коммерческих кредитов в объеме 3 млрд рублей под 5,5% годовых на двухлетний период.

Фактическая экономия по обслуживанию госдолга области в результате замещения ранее предоставленных кредитов, взятых по более высокой процентной ставке за 2 года составит 120 млн рублей, в том числе в 2020 году областной бюджет сэкономит около 25 млн рублей.

Долг Костромской области на 1 июля 2020 года составил 18,1 млрд — это 80% от собственных налоговых и неналоговых доходов области. В общем числе: бюджетные кредиты под 0,1% — 11,2 млрд или 62%, банковские кредиты — 6,9 млрд или 38% от общей суммы госдолга региона.

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