Калуга, , 21:49 — REGNUM В 2021 году в 232 многоквартирных домах Калужской области планируется выполнить ремонтные работы на общую сумму 933 млн рублей. Об этом 15 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

По информации фонда, предстоит капитальный ремонт 165 кровель, 22 фасадов, 35 отмосток, 27 внутридомовых инженерных систем. Будут замены 53 лифта в 22 многоквартирных домах. Для этого уже проведены расчёт лимитов средств для каждого муниципального образования, а также расчет средней стоимости работ. В настоящее время на 67% видов работ, подлежащих проектированию, уже заключены договоры на разработку проектно-сметной документации. Начался отбор проектировщиков.

В настоящее время собственники жилья получили от областного оператора предложения о проведении предстоящего капитального ремонта, которые жителям надо будет рассмотреть на общем собрании.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области на капремонт за шесть лет потратили 5,6 млрд рублей