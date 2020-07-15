Москва, , 18:41 — REGNUM Дополнительные санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» — проявление наглой и неприкрытой недобросовестной конкуренции со стороны США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Вашингтон по-прежнему старается навязать с помощью «санкционной дубины» исключительно свой экономический диктат, невзирая даже на причинение прямого ущерба своим же партнерам и союзникам по НАТО», — заявил Слуцкий.

Буквально накануне председатель комитета бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, главам ряда комитетов Конгресса и инициаторам законопроекта по расширению санкций в отношении «Северного потока — 2» с призывом отказаться от мер, которые могут препятствовать строительству и эксплуатации трубопровода, отметил парламентарий.

«Очевидно, заявление Помпео — это такой своеобразный ответ и германской стороне. США не собираются уважать ни решения, ни интересы кого бы то ни было, кроме собственных. И рано или поздно такая политика больно ударит бумерангом по Вашингтону», — заключил Слуцкий.

Госдепартамент США включит «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в проекты, подпадающие под санкции закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).