Москва, , 17:59 — REGNUM Рисков потери долговой устойчивости России на сегодняшний день нет. Об этом заявил на пресс-конференции 15 июля глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Константин Вышковский.

По его словам, Россия по объёму накопленного долга в абсолютной сумме и по соотношению этой суммы с ВВП «является одним из немногих, если не единственным государством в мире, которое имеет такой низкий показатель».

«С точки зрения общей долговой нагрузки рисков потери долговой устойчивости России нет практически никаких. Показатели — на уровне 15% ВВП», — сказал Вышковский.

Он подчеркнул, что такими показателями «не могут похвастаться не то, что страны сопоставимые с Россией по уровню рейтинга, но и большинство развитых стран».

Читайте также: Корпоративный долг стратегических компаний РФ может стать государственным?

Напомним, накануне Центробанк сообщил, что объём внешнего долга России с начала 2020 года сократился на $14,2 млрд и по состоянию на 1 июля составил $477,2 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Внешний долг России за полгода сократился на $14,2 млрд