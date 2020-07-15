Москва, , 17:19 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 15 июля разместило облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на общую сумму более 73 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин намерен разместить ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска № 24 021 с датой погашения 24 апреля 2024 года в объёме 50 млрд рублей. Спрос при этом превысил 188 млрд рублей, средневзвешенная цена — 99,0795% от номинала.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 228 с погашением 10 апреля 2030 года на 23,006 млрд рублей при спросе в 31,380 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 114,0480% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,83% годовых.

Напомним, накануне Минфин также сообщил о начале продажи с 16 июля облигаций федерального займа для физических лиц новой серии в объёме 15 млрд рублей.

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