Свободный, Амурская область, , 16:55 — REGNUM Правоохранительные органы разбираются с ситуацией на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Амурской области, где вопрос выплаты заработной платы иностранным рабочим привел к массовым выступлениям. К расследованию причин происшествия кроме заказчика работ и подрядчика, а также представителей надзорных служб активно подключилась администрация области. Известно, что к настоящему моменту разногласия урегулированы, а строительство объекта, на котором занято порядка тридцати тысяч человек, продолжается в штатном режиме.

Напомним, Амурский ГПЗ стал площадкой возникшего из-за несвоевременных выплат зарплат спора между работающими там иностранными сотрудниками и руководством компании-подрядчика. Как сообщает ГТК «Амур», отстаивать свои интересы рабочие решили посредством организации стачки, сопровождавшейся беспорядками, что потребовало привлечения правоохранительных органов. В результате было возбуждено два уголовных дела за участие в беспорядках и хулиганство. Всего на площадке объекта трудятся около тридцати тысяч человек. В беспорядках участвовало всего несколько сотен рабочих одной из компаний-подрядчиков.

По словам старшего помощника главы СУ СКР по Амурской области Алексея Лубинского, в интернете к настоящему моменту появилась недостоверная информация, искажающая реальное положение вещей на стройплощадке.

«Хотелось бы обратить внимание и средств массовой информации, и граждан о необходимости использования официальной информации, которая распространяется следственными органами. Поскольку мы расследуем уголовное дело, мы обладаем полной информацией», — подчеркнул он.

Как сообщается в официальном телеграм-канале пресс-центра Амурского ГПЗ, в настоящее время проблему, ставшую причиной недовольства со стороны вахтовиков, удалось разрешить, финансовый вопрос урегулирован. Рабочие подрядной организации «Ренейссанс Хэви Индастриз», занятые в строительстве завода, вернулись к работе. При этом работодатель «Ренейссанс Хэви Индастриз», учитывая увеличившиеся сроки вахты, гарантировал дополнительные выплаты всем сотрудникам, а также обещал пересмотреть пакет компенсаций для персонала. В свою очередь работники обязались обеспечить соблюдение режима пребывания на территории поселка.

«Рабочим предложен большой набор мер экономической поддержки. Это и компенсационные выплаты за пребывание на карантине, и единовременная выплата оклада тем, кто был на вахте шесть и более месяцев. Компания «Ренейссанс» такие меры предоставляет», — пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов.