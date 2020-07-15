Свободный, Амурская область, 15 июля 2020, 16:55 — REGNUM Правоохранительные органы разбираются с ситуацией на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Амурской области, где вопрос выплаты заработной платы иностранным рабочим привел к массовым выступлениям. К расследованию причин происшествия кроме заказчика работ и подрядчика, а также представителей надзорных служб активно подключилась администрация области. Известно, что к настоящему моменту разногласия урегулированы, а строительство объекта, на котором занято порядка тридцати тысяч человек, продолжается в штатном режиме.
Напомним, Амурский ГПЗ стал площадкой возникшего из-за несвоевременных выплат зарплат спора между работающими там иностранными сотрудниками и руководством компании-подрядчика. Как сообщает ГТК «Амур», отстаивать свои интересы рабочие решили посредством организации стачки, сопровождавшейся беспорядками, что потребовало привлечения правоохранительных органов. В результате было возбуждено два уголовных дела за участие в беспорядках и хулиганство. Всего на площадке объекта трудятся около тридцати тысяч человек. В беспорядках участвовало всего несколько сотен рабочих одной из компаний-подрядчиков.
По словам старшего помощника главы СУ СКР по Амурской области Алексея Лубинского, в интернете к настоящему моменту появилась недостоверная информация, искажающая реальное положение вещей на стройплощадке.
Как сообщается в официальном телеграм-канале пресс-центра Амурского ГПЗ, в настоящее время проблему, ставшую причиной недовольства со стороны вахтовиков, удалось разрешить, финансовый вопрос урегулирован. Рабочие подрядной организации «Ренейссанс Хэви Индастриз», занятые в строительстве завода, вернулись к работе. При этом работодатель «Ренейссанс Хэви Индастриз», учитывая увеличившиеся сроки вахты, гарантировал дополнительные выплаты всем сотрудникам, а также обещал пересмотреть пакет компенсаций для персонала. В свою очередь работники обязались обеспечить соблюдение режима пребывания на территории поселка.