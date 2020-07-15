Душанбе, , 16:52 — REGNUM В Таджикистане рассчитывают завершить строительство линий электропередачи в рамках CASA-1000 в установленные ранее сроки. Об этом на пресс-конференции в Душанбе сообщил замминистра энергетики и водных ресурсов республики Джамшед Шоимзода.

По его словам, пандемия не повлияла на ход работ в рамках энергетического проекта на территории Таджикистана.

В частности, представитель минэнерго страны сообщил, что работы идут по плану, завершение строительства таджикистанского участка CASA-1000 ожидается до конца 2021 года.

На данный момент в Таджикистан уже поставлено свыше 30% техники, необходимой для реализации проекта. Кроме того, планируется покупка 1 780 км кабеля на сумму 9,7 млн сомони (940,9 тыс. долл.).

Напомним, что в рамках проекта CASA-1000, стоимость которого оценивается в более чем $1 млрд, планируются поставки электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан. Инвесторами выступили Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, правительство Британии и другие.

В минэнерго страны уточнили, что поставки электроэнергии, согласно подписанным соглашениям, рассчитан на 15 лет. По плану, за это время вложенные средства должны окупиться.