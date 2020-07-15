Москва, , 16:51 — REGNUM В течение последних лет в России оценки уровня конкуренции колеблются вокруг отметки в 50%, и небольшие сдвиги в ту или иную сторону говорят скорее об изменении субъективных ощущений предпринимателей, нежели о реальных подвижках в конкурентной среде, считает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Алексей Гришин. Об этом 15 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба данного вуза. Поводом для комментария стали данные ФАС РФ о том, что конкуренция в российском бизнесе за период с 2015 года возросла на 5%.

«Не стоит забывать, что оценка предпринимателями уровня конкуренции очень нестабильна, — сказал Гришин. — К примеру, всего полгода назад, в феврале 2020 года, Аналитический центр при Правительстве РФ в Докладе о состоянии конкурентной среды в России указывал, что уровень конкуренции находится на отметке 49%. При этом выраженных тенденций за прошлые годы почти не было. Так, в 2015 году этот уровень составил 53% и к 2018 году постепенно снизился до 46%, но потом сделал 51-процентную «свечку» в 2019 году (повторяющуюся в данный момент). То есть в течение последних лет уровень оценок колеблется вокруг отметки в 50%, и небольшие сдвиги в ту или иную сторону говорят скорее об изменении субъективных ощущений предпринимателей, нежели о реальных подвижках в конкурентной среде».

При этом экономист обратил внимание на то, что события последних месяцев пока не оказали на этот уровень существенного влияния.

«Возможно, здесь действует известная «инерция» экономических систем, а также общие законы функционирования малого и среднего бизнеса — «свято место пусто не бывает», и вместо предприятий, вынужденных прекратить свою деятельность, практически сразу появляются новые», — сказал Гришин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС РФ сообщила, что конкуренция в российском бизнесе за период с 2015 года возросла на 5%.

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