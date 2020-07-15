Москва, , 16:32 — REGNUM Снижение ВВП России во II квартале 2020 года составило 9,5−10% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном 15 июля бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чём говорят тренды».

«С учётом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8,5−9% в годовом выражении. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП во II квартале на 9,5−10% в годовом выражении», — отмечают аналитики ЦБ.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что падение ВВП России во II квартале может составить более 8%, но меньше 10%. Снижение показателя по итогам 2020 года, согласно оценке ЦБ, может составить приблизительно 4−6%.