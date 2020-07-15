Москва, , 16:26 — REGNUM Для оценки уровня конкуренции практически не существует математических алгоритмов, считает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Гришин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля сообщила пресс-служба данного вуза. Поводом для комментария стали данные ФАС РФ о том, что конкуренция в российском бизнесе за период с 2015 года возросла на 5%.

«На самом деле такую разницу в 5-летнем временном горизонте трудно назвать значимой, — сказал Гришин. — В первую очередь это связано с методологией таких исследований. Для оценки уровня конкуренции практически не существует математических алгоритмов, и расчёт производится на основе субъективного и в известной степени абстрактного мнения респондентов-предпринимателей относительно текущего уровня конкуренции. Далее встают такие вопросы, как репрезентативность выборки, особенности процесса сбора данных и т. п.»

Иными словами, как пояснил экономист, 5-процентная разница может быть списана на статистическую погрешность, причём это не будет грубой методологической ошибкой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский на совещании в Совете Федерации заявил, что конкуренция в российском бизнесе за период с 2015 года возросла на 5%.

Читайте ранее в этом сюжете: В ФАС заявили о росте конкуренции в российском бизнесе