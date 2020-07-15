Москва, , 16:14 — REGNUM Точка зрения США в отношении газопровода «Северный поток — 2» очевидно предвзятая и корыстная, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 15 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Точка зрения американцев очевидно предвзятая и корыстная, — сказал Затулин. — Она соответствует доктрине Трампа. А доктрина Трампа, если она существует, заключается в том, чтобы взять всё, что плохо лежит. Предотвратить любую конкуренцию. Использовать для этого все аргументы. И если нет экономических аргументов, то привлечь всякие другие. И вопрос сейчас не к Трампу, а к Европе и Германии. Является ли Германия настолько зависимой от США, что не может проигнорировать всё, что США ни захотят? Или Германия исходит из своих интересов?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что проект газопровода «Северный поток — 2» является коммерческим и поэтому Германия считает необходимым его реализовать.