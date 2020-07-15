Москва, 15 июля 2020, 16:06 — REGNUM В настоящее время пока нельзя назвать точную дату завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом 15 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»). Так он прокомментировал письмо с призывом отказаться от санкций из-за газопровода «Северный поток — 2», которое направил в Конгресс США глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.
А во-вторых, как подчеркнул Затулин, в строительство газопровода вложены деньги.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своём письме Эрнст написал, что Европа ожидает, что США будут уважать решения, принятые внутри ЕС демократическим путём.
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