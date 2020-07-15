Москва, , 16:06 — REGNUM В настоящее время пока нельзя назвать точную дату завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом 15 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»). Так он прокомментировал письмо с призывом отказаться от санкций из-за газопровода «Северный поток — 2», которое направил в Конгресс США глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

«Очевидно, что это не только мнение Эрнста. Оно совпадает с официальной позицией самой Германии, которая давала понять, что она не будет придерживаться американской версии, — сказал Затулин. — Как известно, «Северный поток — 2» продолжает достраиваться, и после вынужденной паузы, которая возникла в связи с происками США, прокладка газопровода возобновляется. О датах завершения его строительства мы пока сказать не можем. Есть разные версии. За завершение его строительства говорит решающее обстоятельство. Во-первых, он выгоден участникам этого строительства. С обеих сторон».

А во-вторых, как подчеркнул Затулин, в строительство газопровода вложены деньги.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своём письме Эрнст написал, что Европа ожидает, что США будут уважать решения, принятые внутри ЕС демократическим путём.

Читайте ранее в этом сюжете: В Берлине призвали США отказаться от санкций против «Северного потока – 2»