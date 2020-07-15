Ростов-на-Дону, , 16:03 — REGNUM Более 500 млн рублей готов вложить инвестор в модернизацию Ростовского электрометаллургического завода, расположенного в Шахтах. Предприятие сможет нарастить производственные мощности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 15 июля.

«В этом году возобновил работу производственный комплекс в Шахтах — бывший электрометаллургический завод. Собственник планирует нарастить объём производства, открыть новый прокатный цех, привлечь ещё больше работников. Во время пандемии эти предприятия не останавливали работу, на них непрерывно шло производство», — отметил глава региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ООО «Новороссийский прокатный завод» готов вложить 5 млн евро в покупку специального оборудования для производства проволоки в Шахтах. Модернизация производства оценивается в 500 млн рублей. Это поможет не только увеличить производственные мощности с 760 до 900 тыс. тонн литой заготовки в год, но и трудоустроить около 400 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области инвестор вложит 5 млн евро в производство проволоки