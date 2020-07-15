Воронеж, , 16:00 — REGNUM Центр технологических компетенций для предприятий радиоэлектронного кластера может быть создан в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам совещания 15 июля.

Как отмечалось на совещании, создание центра технологических компетенций на базе профильных предприятий и вузов региона позволит сформировать единый вектор развития электроники Воронежской области и может стать частью реализации «Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года». Также центр сможет оказывать услуги предприятиям и вузам как регионального, так и федерального уровней: предоставлять доступ к базам данных, языкам программирования и проектирования, системам автоматизированного проектирования, средствам проведения фундаментальных исследований.

Радиоэлектронный кластер Воронежской области был создан в 2010 году. В состав кластера входит 16 предприятий, в том числе, федерального уровня — АО «НИИЭТ», АО «ВЗПП-Микрон», АО «ВЗПП-С» и другие.