Минск, , 15:59 — REGNUM «Мы очень многое сделали за эти годы. Под 90% мы торговали в России. Сегодня 47%, если взять вообще экспорт. То есть мы ушли на другие рынки. Это величайшее завоевание. Рынок очень тесен, конкуренция бешеная», — заявил 15 июля Александр Лукашенко, выступая перед бюрократией («активом») Витебской области.

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко напомнил о задачах по импортозамещению. Он также констатировал, что результаты работы промышленности приграничной с Россией области по-прежнему находятся в прямой зависимости от условий получения российской сырой нефти и реализации продукции из неё, а также от политики в области энергетики.

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Кроме того, белорусский лидер дал ценные указания по развитию поставок за рубеж, поведав: «Экспорт будет основным направлением нашей деятельность. Экспорт — это валюта. Без валюты страна существовать не может. И эту валюту надо заработать».

Лукашенко подчеркнул, что в дальнейшем будет продолжена работа по диверсификации географии экспортных поставок, освоению новых рынков. Он подтвердил ранее поставленную цель перевести Белоруссию на формулу экспорта по принципу «треть-треть-треть», когда по трети поставок будет приходиться на Россию и на рынки ЕАЭС, Евросоюз, а также страны «дальней дуги».

«Мы к этому обязательно придем, и придем в новой пятилетке», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Лукашенко поставил задачи перед провинциальной бюрократией: «Сегодня очевидно: без новых точек роста проблемы в экономике области не решить. В этой связи перспективным видится дальнейшее развитие нефтехимической, легкой промышленности, производство композитных материалов. Станкостроение в Витебской области необходимо развивать в тесной кооперации с крупными республиканскими предприятиями».

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Напомним, основой белорусского экспорта в Россию является промышленная продукция — автомобили, тракторы, продукты питания, лакокрасочная и иная продукция. Основу белорусского экспорта в Евросоюз составляют нефтепродукты и калийные удобрения.

При этом Лукашенко увеличил себестоимость белорусских нефтепродуктов, отказавшись от закупок российской нефти в конце 2019 года. Вместо традиционных поставок по «интеграционным» ценам по распоряжению Лукашенко бюджетные средства были направлены на переплату за поставки нефти из Норвегии, США, Азербайджана и других стран. Обещания начать поставки нефти из Казахстана реализованы не были.