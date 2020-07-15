Киев, , 15:56 — REGNUM Правительство Украины ввело дополнительный запрет на ввоз российских железнодорожных вагонов.

Соответствующее решение было принято сегодня, 15 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сам запрет действует с декабря 2015 года, но сейчас кабмин ввел в него несколько новых пунктов.

Согласно озвученной правительством информации, с ноября прошлого года резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, и оказалось, что предыдущим владельцем 608 вагонов из этого количества были предприятия-резиденты Российской Федерации.

По новым правилам, на Украине запрещается импорт вагонов, предыдущими владельцами которых были предприятия-резиденты Российской Федерации, и устанавливается запрет импорта вагонов, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была железнодорожная администрация России.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министерство инфраструктуры Украины призвали вмешаться в ситуацию, которая сложилась с ввозом бывших в употреблении железнодорожных вагонов из России и продлением их сроков эксплуатации. Было заявлено, что госкомпания «Укрзализныця» 3 июля 2020 года разрешила ввоз 539 вагонов-зерновозов с продленным сроком эксплуатации из России несмотря на наличие запрета правительства. Также работники отрасли отмечали, что на Украине есть профицит вагонов, что уже привело к падению ставок на перевозки грузов и экономическому кризису в области железнодорожных перевозок и области вагоностроения.